Früherer Basketball-Superstar Mutombo leidet an Hirntumor

New York - Der ehemalige Basketball-Superstar Dikembe Mutombo leidet an einem Hirntumor. Das teilte die nordamerikanische Profiliga NBA mit.

Der 56-Jährige, einer der besten Defensivspieler in der Geschichte der stärksten Liga der Welt, erfahre derzeit die bestmögliche Betreuung von Spezialisten in Atlanta und sei zu Beginn seiner Behandlung guten Mutes, hieß es in einer Mitteilung.

Der 2,18 Meter große Kongolese wurde 1995, 1997, 1998 und 2001 zum besten Verteidiger der NBA gewählt. Mit den Philadelphia 76ers und den New Jersey Nets stand er zudem zweimal in der NBA-Finalserie.