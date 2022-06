Frodeno-Comeback naht: Start bei der Challenge Roth

Triathlet Jan Frodeno will in Roth sein Comeback geben.

Roth - Jan Frodeno gibt nach einer Verletzungspause sein Comeback. Der 40 Jahre alte deutsche Triathlon-Superstar will bei der Challenge Roth am 3. Juli an den Start gehen.

Anfang Mai hatte der dreimalige Ironman-Weltmeister an der WM in St. George im US-Bundesstaat Utah nicht teilnehmen können. Eine Achillessehnenverletzung hatte Frodeno gestoppt. „Ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich wieder ein festes Ziel brauche und da gibt es kein fantastischeres Rennen als Roth“, sagte Frodeno. Das Rennen habe „einen besonderen Platz in meinem Herzen“.

Damit kommt es in Roth, wo Frodeno vor sechs Jahren einst eine Weltbestzeit aufgestellt hatte, zum Treffen der deutschen Hawaii-Gewinner. Dabei sind ebenfalls der zweimalige Ironman-Weltmeister (2017 und 2018) Patrick Lange, der 2014er-Champion Sebastian Kienle und die 2019er-Weltmeisterin Anne Haug. Alle drei gewannen auch schon in Roth.

Kultveranstaltung

„Mir fehlen fast die Worte: Alle aktiven deutschen Hawaii-Sieger und Siegerinnen sind damit in Roth am Start“, erklärte Veranstalter Felix Walchshöfer. „Es ehrt uns, dass sich Frodo für sein Comebackrennen ausgerechnet Roth ausgesucht hat.“

Die Kultveranstaltung in Roth soll für Frodeno zur Belastungsprobe über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen werden, bevor im Oktober auf Hawaii die Weltmeisterschaft ansteht. Er ist noch immer der letzte Champion im Mekka des Triathlons.

2019 hatte Frodeno nach 2015 und 2016 zum dritten Mal dort gewonnen. 2020 fand wegen der Corona-Pandemie keine WM auf Hawaii statt, 2021 auch nicht. Diese wurde im Mai in St. George im US-Bundesstaat nachgeholt. Den Titel holte sich der 28 Jahre alte und derzeit überragende Norweger Kristian Blummenfelt.