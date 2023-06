Anna-Lena Friedsam kämpft beim Tennis-Turnier in Bad Homburg mehr als zwei Stunden und ist dicht dran an einer Überraschung. Doch dann endet das Rasenevent für sie früh - wie zuvor für Sabine Lisicki.

Friedsam scheidet bei Tennis-Turnier in Bad Homburg aus

Bad Homburg - Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam hat in Bad Homburg eine Überraschung knapp verpasst.

Die 29-Jährige aus Andernach musste sich am Montag in einem ausgeglichenen Erstrundenduell der an Nummer vier gesetzten Mayar Sherif 6:4, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Der dritte Matchball brachte die Entscheidung zugunsten der Ägypterin.

Die Weltranglisten-87. Friedsam hatte eine Wildcard für das mit knapp 260.000 US-Dollar dotierte Rasenturnier erhalten, nachdem die Dortmunderin Jule Niemeier wegen ihrer Handgelenksverletzung abgesagt hatte.

Tatjana Maria trifft auf Weltranglisten-Erste

Im zweiten Satz war Friedsam erstmals in einer kniffligen Situation beim eigenen Aufschlag und kassierte das Break zum 2:4. Sie kämpfte sich zum 4:5 zurück, gab den zweiten Durchgang dann aber mit einem Doppelfehler ab. Im entscheidenden Satz schied Friedsam nach 2:16 Stunden dann gegen die Weltranglisten-31. Sherif aus.

Chancenlos war zuvor Lena Papadakis, die nach einer Absage als eigentlich gescheiterte Qualifikantin ins Hauptfeld gerückt war. Die 24-Jährige aus Berlin unterlag der früheren kanadischen US-Open-Finalistin Leylah Fernandez 0:6, 1:6.

Am Sonntag war bereits die einstige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki in der ersten Runde gegen die Russin Anna Blinkowa ausgeschieden. Vor einer äußerst komplizierten Herausforderung steht an diesem Montagabend noch Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek.

Das Turnier in Bad Homburg läuft bis Samstag. Am kommenden Montag beginnt Wimbledon als drittes Grand-Slam-Turnier der Saison.