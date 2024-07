Zweites Rennen, zweiter deutscher Rekord: Die 4x100 Meter Freistilstaffel der Männer überzeugt bei Olympia auch ohne Medaille. Gold geht an den großen Favoriten.

Paris - Die deutsche Freistil-Staffel der Männer ist im olympischen Finale über 4x100 Meter auf Platz sieben geschwommen. Das Quartett mit Josha Salchow, Rafael Miroslaw, Luca Nik Armbruster und Schlussschwimmer Peter Varjasi schlug in deutscher Rekordzeit von 3:12,29 Minuten an. Schon im Vorlauf am Vormittag hatte die Staffel eine nationale Bestmarke aufgestellt.

Gold ging im Finale an die USA um Superstar Caeleb Dressel, der damit seine insgesamt achte olympische Goldmedaille gewann. Silber holte Australien vor Italien auf Rang drei.