Der Mont Ventoux gehört zu den anspruchsvollsten Kletter-Herausforderungen bei der Tour. Radprofi Paret-Peintre sichert sich den prestigeträchtigen Tageserfolg - als erster Franzose in diesem Jahr.

In Aktion: Der slowenische Superstar Tadej Pogacar.

Malaucéne - Radprofi Valentin Paret-Peintre hat bei der 112. Ausgabe der Tour de France den prestigeträchtigen Tagessieg auf dem legendären Berg Mont Ventoux gefeiert. Es war der erste französische Tour-Etappenerfolg in diesem Jahr. Nach dem Anstieg der höchsten Kategorie überquerte der 24 Jahre alte Radprofi auf der 16. Etappe die Ziellinie in einem spannenden Finale vor dem Iren Ben Healy und dem Kolumbianer Santiago Buitrago.

Nach den 171,5 Kilometern mit Start in der südfranzösischen Stadt Montpellier verpasste Titelverteidiger Tadej Pogacar den Sieg, weil er die enteilten flüchtigen Profis nicht mehr einholen konnte, er kam 43 Sekunden später als Fünfter ins Ziel. Zuvor hatten viele Beobachter den Gesamtführenden aus Slowenien als klaren Sieganwärter gesehen.

Mittwoch letzte Chance für die Sprinter?

In der Gesamtwertung steht Pogacar als Träger des Gelben Trikots weiter an der Spitze mit einem Vorsprung von 4:15 Minuten vor Jonas Vingegaard. Der deutsche Hoffnungsträger Florian Lipowitz, der das Weiße Trikot als bester Nachwuchsfahrer trägt, verteidigte das Outfit erfolgreich und bleibt auf dem dritten Gesamtrang mit nun 9:03 Minuten hinter Pogacar.

Am Mittwoch sind die Sprinter gefragt. Angesichts der Montmartre-Überquerungen am letzten Tag in Paris könnte es schon die letzte Chance auf einen Tageserfolg für die schnellen Radprofis sein. Auf dem 160,4 Kilometer langen Abschnitt zwischen Bollène und Valence müssen sie nur zwei kleine Berge der vierten Kategorie passieren.