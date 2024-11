Stunden vor der Qualifikation geht es für Max Verstappen und Red Bull in die richtige Richtung. Nach den Problemen am ersten Trainingstag sieht es in der letzten Einheit deutlich besser aus.

Las Vegas - Red Bull hat die Probleme vom ersten Formel-1-Trainingstag in Las Vegas anscheinend rechtzeitig in den Griff bekommen und Max Verstappen zum Ende der letzten Einheit vor der Qualifikation ein verbessertes Auto hingestellt. Der Titelverteidiger aus den Niederlanden hatte zwar auch im dritten freien Training zunächst große Probleme mit der Geschwindigkeit und - wie zahlreiche weitere Piloten - auch damit, die Bremsen in den Griff zu bekommen. Am Ende aber gelang dem WM-Führenden die fünftbeste Zeit. Auf George Russell im Mercedes fehlten Verstappen 0,567 Sekunden.

Weil der defekte Aston Martin von Lance Stroll fünf Minuten vor Schluss für eine Unterbrechung sorgte, konnten zahlreiche Fahrer auf der durch zunehmenden Grip besser werdenden Strecke ihre schnellen Runden nicht beenden.

Verstappen kann in Las Vegas seinen vierten WM-Titel in Serie vorzeitig besiegeln. Vor dem Rennen am Samstagabend Ortszeit (Sonntag 7.00 Uhr MEZ/Sky und RTL) führt er im Klassement mit 62 Punkten Vorsprung auf Lando Norris. Der McLaren-Fahrer kam im letzten Training vor der Qualifikation (5.00 Uhr MEZ) auf Rang vier. Sein Teamkollege Oscar Piastri wurde Zweiter mit 0,215 Sekunden Rückstand auf Russell, Rang drei ging an Carlos Sainz im Ferrari.

Tags zuvor hatte Verstappen zum Ende des zweiten Trainings mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Lewis Hamilton im Mercedes gehabt, der in beiden Durchgängen die beste Zeit hinlegte. Für Verstappen reichte es damit nur für Rang 17.