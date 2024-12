China bleibt fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Kurz vor dem Saisonende wird der Vertrag für den Kurs in Shanghai um fünf weitere Jahre verlängert.

Formel 1 fährt bis 2030 in Shanghai

Die Formel 1 fährt bis mindestens 2030 in China.

Shanghai - Die Formel 1 macht bis mindestens 2030 in China Station. Die Vertragsverlängerung mit dem Kurs in Shanghai verkündete die Rennserie kurz vor dem letzten Saisonlauf in Abu Dhabi. Der eigentlich im kommenden Jahr auslaufende Vertrag wurde um fünf Jahre verlängert.

Wegen der Corona-Pandemie mussten zuletzt mehrere Rennen in China ausfallen, in diesem Jahr war die Motorsport-Königsklasse auf den Kurs zurückgekehrt. Im kommenden Jahr findet der zweite Saisonlauf mit dem ersten Sprint des Jahres in Shanghai statt.

Bald Rennen in Afrika?

Die Formel 1 treibt die Zukunftsplanungen damit weiter voran. Erst am Mittwoch war bekanntgeworden, dass das niederländische Zandvoort seinen Platz im Kalender nach dem Jahr 2026 verlieren wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Motorsport-Königsklasse künftig noch seltener in Europa Station machen könnte.

Mehrere Länder haben Interesse an der Austragung von Rennen signalisiert. Neben Plänen für weitere WM-Läufe in Asien ist auch ein Grand Prix in Afrika im Gespräch. Südafrika und Ruanda werden als mögliche Ziele genannt.