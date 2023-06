Fokus hält Chance auf Aufstieg in Valorant EMEA League

Der Ascension-Sieger erhält für zwei Jahre einen Platz in der Valorant EMEA League.

Berlin (dpa) – - Fokus kann weiter von der EMEA League träumen: Durch den Sieg in den Play-Ins der EMEA League Ascension ist das international besetzte Valorant-Team in der Hauptrunde dabei.

Im Finale des Qualifikationsturniers besiegten die Valorant-Profis die türkischen E-Sportler von S2G Esports mit 3:1. In einer über weite Teile ausgeglichenen Partie überzeugte Fokus vor allem auf der zweiten Map Split und der vierten Map Haven (je 13:4).

Für Fokus ist es ein Schritt hinauf in die Valorant-Elite. 2022 spielte das damalige Roster der Organisation noch beim Challengers gegen Fnatic und Team Liquid. Als man keinen Platz in der EMEA League erhalten hatte, folgte der Neustart mit neuem Team und neuer Liga.

Als zweitbestes Team der VCL Northern Europe: Polaris, in der Teams aus Skandinavien, Großbritannien und Irland spielen, hatte sich Fokus für das Qualifikationsturnier für die EMEA Ascension qualifiziert.

Als Play-In-Sieger tritt Fokus jetzt beim Ascension gegen die Regionalmeister der VCL an, darunter DACH-Meister CGN Esports und der frühere Masters-Sieger Asced. Mouz, ebenfalls in den Play-Ins angetreten, scheiterte in der Gruppenphase.