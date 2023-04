Fnatic mit Prestigesieg gegen Liquid in Valorant EMEA League

Boaster und Fnatic bleiben das Maß der Dinge in der Valorant EMEA League.

Berlin (dpa) – - Sieg im Traditionsduell: Die E-Sportler von Fnatic haben das Duell mit Team Liquid in der Valorant EMEA League souverän mit 2:0 gewonnen. Durch den Erfolg bleibt Fnatic ungeschlagen.

„Es war heute ein wichtiger Sieg, weil sie zuletzt ziemlich gut aussahen“, freute sich Fnatics Trainer Jacob „mini“ Harris nach dem Erfolg im Prestigeduell der traditionsreichen E-Sport-Organisationen im Ligastream.

Die Profis der britischen E-Sport-Organisation stehen nach vier Partien der neuen Franchise-Liga im Shooter Valorant bei einer makellosen Bilanz von vier Siegen. Als einziges Team der EMEA League ist Fnatic weiterhin ungeschlagen.

Eine Momentaufnahme, an der auch Liquid nichts ändern konnte. Nur zeitweise gelang es dem Roster um Kapitän Igor „Redgar“ Vlasov mit dem derzeit wohl besten Valorant-Team der Welt mitzuhalten. Am Ende gingen beide Maps, Lotus und Haven, mit 12:6 an Fnatic.

Während Fnatic die Tabelle der EMEA League anführt, steht Liquid mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf Platz fünf.