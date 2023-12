Cleveland - Die Cleveland Browns haben sich nach einem 37:20 (34:17)-Heimerfolg über die New York Jets für die Playoffs der nordamerikanischen Football-Liga NFL qualifiziert. Beim elften Saisonsieg überragte Clevelands Quarterback Joe Flacco - ausgerechnet gegen sein letztjähriges Team.

Flacco warf drei Touchdown-Pässe und überbrückte mit seinem Passspiel insgesamt 309 Yards. Der 38-Jährige ist der erste Quarterback in der Team-Geschichte Clevelands, der in vier Spielen nacheinander für mindestens 300 Yards geworfen hat. In der ersten Hälfte setzte Flacco so zweimal Jerome Ford in Szene, beim Touchdown zur 34:14-Führung kurz vor der Halbzeit waren die Browns dabei an der 50-Yard-Linie gestartet.

Die New York Jets hatten sich vor dieser Saison dagegen entschieden, den Vertrag mit Flacco zu verlängern - auch nach dem Achillessehnenriss von Star-Quarterback Aaron Rodgers. Flacco war zunächst vertragslos geblieben, ehe er vor einem Monat bei den Browns anheuerte, die so auf die Verletzung ihres eigentlichen Starting-Quarterbacks Deshaun Watson reagierten.

Die Browns stehen nach dem Sieg über die Jets sicher in der Playoffs und dürfen sich auch noch Chancen ausrechnen, ihre Division, die ACF North, zu gewinnen. Für das Team aus Cleveland ist es seit 2002 erst die zweite Endrundenteilnahme in der NFL.