Fis plant umfangreiche Reform der Nordischen Kombination

Kranjska Gora - Mit einer umfangreichen Reform der Nordischen Kombination will der Ski-Weltverband Fis den olympischen Fortbestand der Sportart sowie die Aufnahme der Frauen in das olympische Programm 2030 ermöglichen. Das gab Lasse Ottesen, Wettkampfdirektor der Kombinierer, in Kranjska Gora bekannt.

Beim Forum Nordicum, dem jährlichen internationalen Treffen der nordischen Skisport-Journalisten, sagte der Norweger, man arbeite daran, die Sportart attraktiver zu machen. Die Ablehnung der Aufnahme der Frauen-Kombination ins Olympia-Programm 2026 durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) im Mai sei ein Schock gewesen.

Zu den Vorschlägen, die das IOC der Fis gemacht hat, gehört für die Spiele 2026 eine Reduzierung der Athletenzahl von 55 auf 36. Diese sollen wie bisher je einen Wettkampf mit Springen von der Normal- und Großschanze sowie anstelle eines Mannschaftswettbewerbs einen Team-Sprint absolvieren. Bei einer Aufnahme der Frauen soll es 2030 Wettkämpfe für beide Geschlechter mit Springen von der Normal- und Großschanze sowie einen Mixed-Team-Wettkampf geben.

Um dem IOC den Reformwillen zu zeigen, wird gerade ein Konzept ab der Saison 2023/24 diskutiert. Dieses sieht zahlreiche Veränderungen im Weltcup vor. So soll es einen Super-Sprint geben wie auch Massenstart- und Mixed-Teamevents. Auch neue Startzeiten sollen die Attraktivität erhöhen. Zudem sollen alle Teilnehmer das gleiche Skiwachs benutzen, und auch das Equipment in Sachen Sprung- und Laufanzüge soll reglementiert werden, um für mehr Chancengleichheit auch für die schwächeren Nationen zu sorgen.

Um mehr Nationen und Sportler zur Kombination zu ermutigen, soll es Entwicklungsprogramme geben. So sollen die großen Nationen Deutschland, Norwegen, Österreich und Japan kleineren Nationen helfen, mit ihnen trainieren und sie auch in ihre Erfolgsgeheimnisse einweihen. „Dazu ist aber die Bereitschaft der Nationen erforderlich“, sagte Ottesen.