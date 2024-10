Noch nie hat eine deutsche Spielerin den Titel in der WNBA gewonnen - nun haben gleich zwei Basketballerinnen die Chance. Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen mit den New York Liberty im Finale.

Sabrina Ionescu (links) steht mit den New York Liberty erneut in den Finals der WNBA.

Las Vegas - Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally stehen in der Final-Serie um die Meisterschaft in der WNBA. Gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces holten die New York Liberty im vierten Spiel den notwendigen dritten Sieg in der Halbfinalserie. In der vergangenen Saison hatten sich beide Teams noch im Finale gegenübergestanden, mit dem besseren Ende für Las Vegas.

Sabally war damals schon dabei, verfolgte die Partie am Sonntag aber von der Bank. Fiebich dagegen spielt ihre erste Saison in der WNBA und trug als Spielerin in der Startaufstellung ihren Teil zum Sieg bei.

Fiebich, die zuletzt ins All-Rookie-Team der NBA gewählt wurde und damit auch offiziell zu den besten Neulingen der Liga zählt, kam auf eine starke Wurfquote von 66,7 Prozent und erzielte 11 Zähler. Mit ihr auf dem Feld hatten die Liberty ein Punkteplus von 28, der mit Abstand beste Wert aller Spielerinnen beider Teams. Die meisten Punkte für die Liberty verbuchte Sabrina Ionescu mit 22 Zählern, Teamkollegin Breanna Stewart kam auf 19.

„Wir haben gewonnen, also war es ganz gut“, sagte Ionescu. „Wir haben noch nichts erreicht. Wir wissen das alle. Wir müssen weiter raus kommen und zuschlagen, noch haben wir gar nichts erreicht.“

In der am Donnerstag beginnenden Final-Serie treffen die Liberty entweder auf die Minnesota Lynx oder die Connecticut Sun. In dieser Serie führen die Lynx 2:1.