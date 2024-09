New York - Ein Feueralarm hat bei den US Open kurzzeitig für eine Unterbrechung aller Tennis-Spiele des Grand-Slam-Turniers in New York gesorgt. Das Gebäude, in dem sich auch das System für die elektronische Linienüberwachung befinde, sei evakuiert worden, teilten die Organisatoren auf dpa-Anfrage mit. Da es sich nur um einen Alarm gehandelt habe, sei der Spielbetrieb am Nachmittag nach rund sechs Minuten wieder aufgenommen worden.

Mit dem elektronischen System wird automatisch erkannt, ob ein Ball im Aus oder im Feld ist. Der Schiedsrichter bei der Partie des russischen Ex-Champions Daniil Medwedew und Nuno Borges aus Portugal sagte über das Mikrofon, dass die Partie wegen technischer Probleme zeitweise unterbrochen werden muss. Die beiden Spieler setzten sich im Arthur Ashe Stadium für die Zeit der Pause auf die Bänke, Profis auf anderen Plätzen vertrieben sich die Zeit mit Stretching.