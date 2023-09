Singapur - Max Verstappen hat beim Auftakttraining in das Singapur-Wochenende der Formel 1 den dritten Platz belegt. Der 25 Jahre alte WM-Spitzenreiter von Red Bull musste sich in der ersten einstündigen Einheit gleich beiden Ferrari-Piloten geschlagen geben.

Die schnellste Runde auf dem Marina Bay Street Circuit drehte Charles Leclerc. Der Monegasse verwies seinen spanischen Stallrivalen Carlos Sainz um 78 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez, der im Klassement als Zweiter bereits 145 Punkte hinter seinem niederländischen Konkurrenten liegt, kam nicht über Platz sieben hinaus. Nico Hülkenberg wurde im Haas 17. Für Aufsehen sorgten in der ansonsten reibungslos verlaufenden Einheit ein paar Mal Echsen, die die Fahrbahn überquerten.

Verstappen hatte schon vermutet, dass der Kurs in Singapur dem in dieser Saison bislang so dominanten Red Bull nicht ganz so liegen könnte. Der Weltmeister von 2021 und 2022 kann an diesem Sonntag (14.00 Uhr MESZ/Sky) ohnehin noch nicht den Titel-Hattrick perfekt machen, wohl aber rechnerisch im darauffolgenden Rennen im japanischen Suzuka.