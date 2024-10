Der Weltmeister fährt auf Platz drei - einen Rang und knapp vor seinem WM-Verfolger Norris. Nur ein Freies Training und noch heute Abend steht das Qualifying für den Sprint an.

Formel 1 in Texas

Austin - Weltmeister Max Verstappen hat im einzigen Freien Training zum Großen Preis der USA die drittschnellste Runde gedreht. Der Sieger des Grand Prix auf dem Circuit of the Americas der vergangenen drei Jahre musste sich in der einstündigen Einheit dem spanischen Ferrari-Piloten Carlos Sainz und dessen monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc geschlagen gaben. Nur 21 Tausendstelsekunden trennten Leclerc von seinem Formel-1-Stallrivalen.

Verstappen war als Dritter 0,253 Sekunden langsamer als Sainz. Wie gut das neue Update für den Wagen des dreimaligen Champions und Titelverteidigers von Red Bull funktioniert, dürfte sich spätestens heute Abend deutscher Zeit zeigen, wenn um 23:30 Uhr die Qualifikation für das Sprintrennen ansteht.

Auf Rang vier im Training kam Lando Norris. Dem WM-Verfolger von Verstappen fehlten auf den Niederländer nur 13 Tausendstelsekunden. Im Klassement liegt der 24 Jahre alte Brite 52 Punkte zurück. Durch das Sprintrennen an diesem Wochenende im texanischen Austin kann ein Fahrer maximal 34 Punkte holen. Nico Hülkenberg, einziger deutscher Stammfahrer in diesem Jahr, kam im Wagen des amerikanischen Haas-Teams auf den elften Rang.