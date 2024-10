Austin - Formel-1-Fahrer Charles Leclerc hat den Großen Preis der USA gewonnen. Der Monegasse verwies auf dem Circuit of the Americas in Austin seinen spanischen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Platz. WM-Spitzenreiter Max Verstappen baute im Red Bull nach seinem Sieg im Sprintrennen am Vortag seinen Vorsprung aufgrund einer Strafe für WM-Verfolger Lando Norris weiter aus. Verstappen kam nach einem harten Kampf zunächst nur als Vierter knapp hinter Norris im McLaren ins Ziel. Wegen einer Fünf-Sekunden-Strafe wurde Verstappen jedoch noch als Dritter vor Norris gewertet.

Der Brite hatte in Texas die Pole Position geholt für das Rennen, die Führung aber nach der ersten Kurve schon an Leclerc abgeben und auch Verstappen vorbeilassen müssen. Dank eines späteren Reifenwechsels konnte Norris den Niederländer Verstappen aber wieder ein- und überholen. Das nützte wegen der Strafe kurz vor der Zieldurchfahrt aber nichts.

Der Deutsche Nico Hülkenberg holte im Haas-Rennwagen als Achter erneut WM-Punkte.