Melbourne - Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat bei den Australian Open die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte Polin gewann in Melbourne gegen Sofia Kenin aus den USA mit 7:6 (7:2), 6:2 und hatte dabei nur im ersten Satz ein paar Schwierigkeiten. In der zweiten Runde trifft Swiatek nun auf Danielle Collins aus den USA, die Angelique Kerber aus dem Turnier warf.

Bei den Damen meisterten zudem Jelena Rybakina und Emma Raducanu ihre Auftaktpartien. Die an Nummer drei gesetzten Kasachin Rybakina gewann gegen Karolina Pliskova aus Tschechien mit 7:6 (8:6), 6:4. Die frühere US-Open-Siegerin Raducanu aus Großbritannien siegte gegen Shelby Rogers aus den USA mit 6:3, 6:2.

Bei den Herren schafften Carlos Alcaraz und Holger Rune den Sprung in Runde zwei. Der an Nummer zwei gesetzte Alcaraz bezwang am späten Abend den Franzosen Richard Gasquet mit 7:6 (7:5), 6:1, 6:2 und hatte dabei nur im ersten Satz ein paar Probleme. Rune, der in Melbourne auf seinen Coach Boris Becker verzichten muss, gewann gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 6:2, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Becker kommentiert die Australian Open von Deutschland aus für Eurosport.