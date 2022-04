Favoriten gewinnen zum Halbfinal-Auftakt der Playoffs

Der Hauptrunden-Erste und Tabellenzweite sind mit Siegen in die Halbfinals der Deutschen Eishockey Liga gestartet. München gewinnt souverän, in Berlin fällt die Entscheidung in der Extraspielzeit.

Berlin - Die Favoriten haben zum Auftakt der Halbfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Titelverteidiger und Hauptrunden-Sieger Eisbären Berlin bezwang im ersten von fünf möglichen Partien die Adler Mannheim nach Verlängerung mit 4:3 (2:1, 1:1, 0:1).

Der Vorrunden-Zweite EHC Red Bull München gewann gegen die Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) und führt ebenfalls die Best-of-five-Serie mit 1:0 an.

In Berlin gab es vor 9418 Zuschauer einen richtigen Playoff-Krimi. Giovanni Fiore (8. Minute) und Jonas Müller (12.) brachten den Hauptstadt-Club schnell in Führung. Andrew Desjardins (18.) und Jason Bast (23.) konnten ausgleichen. Yannick Veilleux (34.) erzielte noch im Mitteldrittel das 3:2 für den amtierenden Meister. Wieder konnte Mannheim durch Tim Wohlgemuth (47.) ausgleichen. In der Extraspielzeit sorgte Manuel Wiederer für die Entscheidung. Spiel zwei findet am 22. April (19.30 Uhr/Magentasport) in Mannheim statt.

In München war es dagegen schnell eine klare Angelegenheit. Kapitän Patrick Hager (13. Minute/23.), Benjamin Street (17.), Konrad Abeltshauser (36.) und Benjamin Smith (42.) schossen die Treffer für die dominierenden Gastgeber. „Für uns ist es gut, weil wir uns jetzt alle gut fühlen“, sagte Torschütze Abeltshauser bei Magentasport. „Jeder hat wieder viel Selbstvertrauen.“

Jordan Murray (53.) konnte für die enttäuschenden Wolfsburger im Schlussdrittel nur noch verkürzen. „Heute sah es aus, als ob wir nicht so bereit wären“, sagte Wolfsburgs Verteidiger Björn Krupp. „Heute war München besser. Wir müssen eine Reaktion zeigen und natürlich alles geben zuhause in Wolfsburg.“ Das zweite Aufeinandertreffen findet am 22. April (19.30 Uhr/Magentasport) in Wolfsburg statt.