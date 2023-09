Manila - Vereinzelung und Abschottung gibt es bei einer Basketball-WM nicht. Anders als bei den Fußballern, bei denen Verbände Monate vor dem großen Turnier nach dem perfekten Quartier suchen, sind in Manila alle acht Viertelfinalisten im gleichen Hotel.

Im riesigen Conrad Hotel haben Dennis Schröder und Co. gleich mehrere Vorteile: Sie blicken auf die sogenannte Manilabucht im südchinesischen Meer, sie haben es nur fünf Gehminuten zur Mall of Asia Arena, wo ab dem Viertelfinale alle Spiele ausgetragen werden - und: sie haben Unterhaltung. So kann Schröders Sohn Junior am hoteleigenen Pool schon mal zufällig die NBA-Stars aus dem US-Team treffen.

„Man läuft sich über den Weg, man unterhält sich auch über die Zeit in Manila. Manche Teams sind ja schon länger da. Es ist natürlich immer wieder cool, sich nicht nur in der Saison zu sehen“, beschrieb Daniel Theis. Unten an den Hotelpforten wacht zwar das Sicherheitspersonal darüber, dass keine Fans unbefugt hineinkommen. Doch Gäste sind per se nicht verboten. So halten die Teams ihre Medienrunden im Hotel in Räumen ab, in denen parallel Trainerstäbe ihre tägliche Videoanalyse betreiben.

Gemeinsame Hotels bei Turnieren sind für die Basketballer üblich. So war es im Vorjahr in Köln und bei der WM auch zuvor im japanischen Okinawa. Die Unterkunft in der Nähe der riesigen Einkaufspassage in Manila scheint aber noch einmal einen Tick gigantischer zu sein. „Wir haben uns alle schon mehrere Male verlaufen“, erzählte der 31 Jahre alte Theis.