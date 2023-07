Gegen Titelverteidiger Mad Lions zeigt sich Excel in der Gruppenphase der LoL-Liga LEC in Topform.

Berlin - Unerwarteter Sieg: Excel Esports hat sich in der Gruppenphase der League-of-Legends-Liga LEC klar gegen Titelverteidiger Mad Lions durchgesetzt. Auch SK Gaming ist die Überraschung gegen Fnatic geglückt.

„Es war eine unterhaltsame Serie“, sagte Andrei „Odoamne“ Pascu von Excel im Interview nach der Serie. „Etwas Überraschendes war nicht dabei. Ich hatte von ihnen etwas mehr Eigeninitiative erwartet.“

Obwohl Excel in der regulären Saison besser abgeschnitten hatte als Mad Lions, ging der Titelverteidiger dennoch als Favorit in die Best-of-Three-Serie. Excel behielt in beiden Spielen einen klaren Kopf - trotz anfänglichen Rückstands in der zweiten Partie entschied Excel die Serie souverän für sich. Für Mad bedeutet das nun die siebte Niederlage in Folge.

Auch die zweite Begegnung sorgte für Überraschung: Gegen ein favorisiertes Fnatic zeigte sich SK furchtlos und setzte seinen Gegner mit einer nahezu fehlerlosen Performance unter Druck. Im umkämpften zweiten Spiel beförderten die Kölner Fnatic dann in die Lower Bracket. Dort trifft das Team nun auf Titelverteidiger Mad. In der Upper Bracket kommt es zur Begegnung zwischen SK und Excel.