Hamburg - Der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat die Hamburger Cyclassics gewonnen.

Der 27 Jahre alte Radprofi holte sich nach 205,6 Kilometern in der Hansestadt den Sieg im Sprint vor dem Niederländer Danny van Poppel. Zuvor hatte Pedersen quasi im Alleingang eine dreiköpfige Ausreißergruppe um den Kölner Nils Politt eingeholt. Dritter wurde der Italiener Elia Viviani, der schon dreimal in Hamburg gewonnen hatte.

„Ich bin gut aus der Tour rausgekommen und versuche, meine Form so lange wie möglich zu halten. Ich will noch mehr gewinnen. Wir hatten heute nichts zu verlieren“, sagte Pedersen, der erst am Samstag noch die Dänemark-Rundfahrt gewonnen hatte.

Neben Politt waren auch Pascal Ackermann und Georg Zimmermann bei dem seit 1996 ausgetragenen Eliterennen an den Start gegangen. Eigentlich war auch der deutsche Radprofi Michel Heßmann als Teilnehmer gelistet. Der 22-Jährige aus Münster ist allerdings nach einer positiven Dopingprobe von seinem Team Jumbo-Visma suspendiert worden. Für einige Profis war es am Sonntag zugleich die Generalprobe vor der am Mittwoch beginnenden Deutschland-Tour.