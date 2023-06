Paris - Sein früherer Trainer Sergi Bruguera sieht Alexander Zverev als zukünftigen Sieger bei einem Grand-Slam-Turnier.

„Er hat die Fähigkeit, alles zu gewinnen, es ist nur eine Frage der Zeit“, sagte der 52 Jahre alte Spanier bei den French Open in Paris. „Ich wünsche ihm das Beste. Früher oder später wird er der Sascha von früher sein.“

Zverev und Bruguera hatten die Zusammenarbeit nach dem Achtelfinal-Aus beim Turnier in Madrid Anfang Mai beendet. Der 26 Jahre alte Olympiasieger hatte berichtet, dass es „Meinungsunterschiede“ gegeben habe. Bruguera wollte sich zu Details der Trennung nicht äußern und betonte, dass es eine gemeinsame Entscheidung gewesen sei. „Es ist immer traurig, wenn eine Zeit zu Ende geht, aber wir haben eine gute Beziehung.“

Der zweimalige French-Open-Sieger Bruguera war im Frühjahr 2022 als Trainer eingesprungen, als Zverevs Vater Alexander diese Aufgabe aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht wahrnehmen konnte. Vorerst wird Zverev senior wie bei den aktuell laufenden French Open zumindest in Europa als Coach agieren.

Beim Sandplatzklassiker in Paris hat Zverev nach der schweren Knöchelverletzung im Vorjahr an gleicher Stelle das Viertelfinale erreicht. „Wenn du so eine Verletzung hast, ist es schwierig, den Automatismus, das Selbstvertrauen wieder zu bekommen“, sagte Bruguera.