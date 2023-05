Berlin - Der frühere Weltklasse-Säbelfechter und Ex-Athletensprecher Max Hartung erhält das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Damit werde neben den „den herausragenden sportlichen Leistungen auch sein besonderes ehrenamtliches und sportpolitisches Engagement gewürdigt“, teilte das Bundesinnenministerium mit.

Der 33 Jahre alte Hartung bekommt die Auszeichnung am Dienstag im Bundesinnenministerium in Berlin von Ministerin Nancy Faeser (SPD). Sie vertritt dabei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Verdienstorden wird in acht verschiedenen Stufen verliehen.

WM-Gold und zwei EM-Titel

Hartung hatte im Sommer 2021 seine Karriere beendet. In seiner Laufbahn gewann er jeweils zwei Europameister-Titel im Einzel und mit dem Team sowie einmal Weltmeisterschafts-Gold mit der Mannschaft. Hartung war zudem Gründungspräsident des Vereins Athleten Deutschland.