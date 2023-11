Der frühere NFL-Profi Sebastian Vollmer freut sich auf die NFL-Spiele in Frankfurt.

Frankfurt/Main - Die Gerüchte rund um Taylor Swift sind laut des zweimaligen Super-Bowl-Gewinners Sebastian Vollmer für die NFL-Spiele in Frankfurt keine Ablenkung vom Sportlichen.

„Wir sind im Entertainment-Business, wie jede andere Sportart eben auch“, sagte der ehemalige Football-Profi beim Sportpresseball am Samstagabend in Frankfurt. „Taylor Swift und Kelce - klar geht das durch die Presse.“

Dem „besten Match-Up des Jahres“ zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins schade das nicht. „Am Ende sind mehr Augen auf unserem Sport und das kann ja nur nutzen“, sagte der 39-Jährige und fügte schnell hinzu: „Aber deshalb sind die zwei ja nicht zusammen - love is in the air!“ Wegen der Gerüchte über eine Beziehung von Travis Kelce und dem Popstar wird darüber spekuliert, ob Swift für die Partie nach Frankfurt reist.

Eine Prognose zur Partie der Dolphins und der Chiefs falle dem Ex-Profi schwer. Der Wide Receiver der Dolphins, Tyreek Hill, sei ein schwer zu stoppender Spieler. „Auf der anderen Seite hast du halt Mahomes, der auch immer abliefert“, lobte Vollmer den Star-Quarterback der Chiefs. „Es wird ein richtig, richtig gutes Spiel.“