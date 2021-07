Europameisterin Punzel im Halbfinale vom Drei-Meter-Brett

Tokio - Tina Punzel hat sich bei den Olympischen Spielen im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett sicher für das Halbfinale qualifiziert.

Die Europameisterin erwischte in Tokio keinen perfekten Wettkampf, doch 287,00 Punkte und Rang 14 reichten für die nächste Runde der 18 besten Wasserspringerinnen. Vorkampfbeste war die dreimalige Olympiasiegerin und Favoritin Shi Tingmao aus China mit 350,45 Punkten.

Nur zwei Sportlerinnen aus Europa schafften es in die Top 12, die Punzel für den Finaleinzug erreichen müsste. Zwei Bronzemedaillen stehen bereits in der Olympia-Bilanz der deutschen Wasserspringer, besser waren sie zuletzt in Peking 2008. Damals gab es Silber und Bronze.

Punzel strebt nach Bronze mit Lena Hentschel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett zum Auftakt nun eine gute Finalplatzierung im Einzel-Wettbewerb an. Das Halbfinale steht am Samstag an.