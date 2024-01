Am dritten Tag der Australian Open greifen auch Alexander Zverev und Angelique Kerber ins Geschehen ein. Kerber spielt früh, Zverev spät.

Erstes Zverev-Spiel in Melbourne am Dienstagabend

Steigt am Dienstag bei den Australian Open ein: Alexander Zverev.

Melbourne - Alexander Zverev bestreitet sein erstes Spiel bei den Australian Open am Dienstagabend (Ortszeit). Das deutsche Duell gegen Dominik Koepfer findet ab 9.00 Uhr MEZ (Eurosport) in der Margaret Court Arena, dem zweitgrößten Stadion der Anlage, statt. Das geht aus dem am Sonntag veröffentlichten Spielplan hervor.

Das Grand-Slam-Comeback von Angelique Kerber findet dagegen am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit statt. Die Partie gegen die Amerikanerin Danielle Collins wurde als zweite Begegnung in der 1573 Arena angesetzt. Zuvor spielen dort ab 3.00 Uhr deutscher Zeit der Brite Cameron Norrie und der Kanadier Juan Pablo Varillas gegeneinander.