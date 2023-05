Dallas - Die Vegas Golden Knights sind nur noch einen Sieg entfernt vom Einzug in die Finalserie um den Stanley Cup. Im dritten Spiel der Western Conference Finals in der NHL holte die Mannschaft am Dienstagabend (Ortszeit) ein 4:0 bei den Dallas Stars. Die Golden Knights gingen schon im ersten Drittel 3:0 in Führung, Alex Pietrangelo machte im zweiten Drittel dann alles klar. Es war die erste Partie der Serie, die nicht erst in der Verlängerung entschieden wurde.