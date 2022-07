Erste schwarze Frau wird Präsidentin eines NFL-Teams

Las Vegas - In der NFL ist erstmals eine schwarze Frau zur Präsidentin eines Teams ernannt worden. Die Las Vegas Raiders präsentierten Sandra Douglass Morgan als Nachfolgerin von Dan Ventrelle.

In der Hierarchie der Raiders, bei denen auch der Stuttgarter Jakob Johnson im Kader ist, steht nur Besitzer Mark Davis über Morgan. Die Juristin arbeitete zuletzt in der Spielaufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Nevada und hat laut US-Medien keine Vorgeschichte in der NFL.