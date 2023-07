Berlin - Am zweiten Gruppenphasen-Spieltag in der europäischen League-of-Legends-Liga LEC hat Team BDS das zuletzt starke Team Heretics mit 2:1 geschlagen. Auch mit dem Saisonfinale darf der Vizemeister nun planen.

„Bei Heretics wussten wir nicht genau, wie sie spielen wollen“, sagte BDS-Toplaner Adam „Adam“ Maanane im Interview nach dem Spiel. „Dass sie sich dieses Mal auf die Toplane fokussiert haben, hat mich überrascht. Das hat für sie bislang nicht funktioniert.“

Nach einer starken Frühlingssaison lief der Sommer für BDS noch nicht ganz nach Plan. Ausgerechnet Heretics, zuvor zweimal Neunter der Liga, stellte sich in der Tabelle vor den Vizemeister, der den Spieß in der Gruppenphase nun im direkten Duell umdrehte. Zwar entschieden die Spanier das erste Spiel souverän für sich, danach zeigte sich BDS aber in Topform und gewann 2:1. Auch beim Saisonfinale, in dem die Worlds-Startplätze auf dem Spiel stehen, ist das Team nun fest dabei.

Im Anschluss setzte sich Topfavorit G2 Esports gegen Koi durch. Im ersten Spiel startete der Wintermeister noch schlecht, kämpfte sich aber zurück und ließ dem Gegner im zweiten Spiel keine Chance mehr.