Basketball-Star Dennis Schröder beendet mit den Toronto Raptors die Niederlagenserie in der NBA. War es seine Abschiedsvorstellung?

Erfolgserlebnis für Schröder in der NBA

Charlotte - Der deutsche Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors nach zuletzt drei Niederlagen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Die Kanadier siegten bei den Charlotte Hornets 123:117, bleiben als Tabellenzwölfter der Eastern Conference aber außerhalb der Playoff-Plätze in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Schröder, der als kurzfristige Verpflichtung bei den Minnesota Timberwolves im Gespräch ist, kam auf 16 Punkte und fünf Assists. Bester Spieler auf dem Parkett war aber auf der Gegenseite Miles Bridges mit 45 Punkten.

Am Donnerstag endet in der NBA das Transferfenster. Nach Informationen von „The Athletic“ soll Minnesota Interesse an Schröder haben. Der Weltmeister aus Braunschweig soll dem Kader als Aufbauspieler mehr Tiefe geben. Schröder spielt seit dieser Saison für die Raptors, sein Vertrag gilt noch eine weitere Spielzeit.

Eine Niederlage kassierte Daniel Theis mit den Los Angeles Clippers beim 106:117 gegen die New Orleans Pelicans, womit die Serie von zuletzt vier Siegen endete. Als Tabellenvierter liegen die Clippers im Westen aber gut im Rennen. Theis kam auf zwei Punkte.