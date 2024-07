Vaires-sur-Marne - Mitfavorit Oliver Zeidler ist erfolgreich in die Olympischen Spiele gestartet. Der Ruder-Weltmeister aus München setzte sich im Einer-Vorlauf gegen seine Kontrahenten Bruno Berriolo (Uruguay) und Reidy Blanco (Kuba) durch. Der souveräne Sieg im östlich von Paris gelegenen Stade Nautique von Vaires-sur-Marne mit einem Vorsprung von gut neun Sekunden verhalf dem 28-Jährigen auf direktem Weg in das Viertelfinale am Dienstag.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist mit insgesamt sieben Booten in den 14 olympischen Wettkampfklassen vertreten. Für den Achter beginnt der Kampf um eine Medaille am Montag.