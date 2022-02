Er ist wieder silber: Neuer Mercedes für Hamiltons Angriff

Der neue Formel-1-Mercedes wurde in Silverstone vorgestellt.

Silverstone - Der neue Formel-1-Mercedes ist wieder silber. Der W13 des deutschen Werksrennstalls wurde in Silverstone vorgestellt.

„Wir haben keine Ahnung, wie er sich fahren lässt“, sagte Superstar Lewis Hamilton bei der Präsentation des komplett neuen Modells. „Es fühlt sich ein bisschen an, wie in meinem ersten Jahr“, erklärte er.

Durch umfassende Regeländerungen basieren die Autos für die kommende Saison auf ganz neuen Konzepten. Das Lenkrad sei das einzige Element, das von seinem Vorgänger übernommen wurde, hieß es von Mercedes.

„Wir starten wieder bei Null“, betonte Teamchef Toto Wolff. „Acht Titel, aber Erfolge aus der Vergangenheit garantieren gar nichts“, sagte er mit Blick auf die zurückliegenden Serien-Triumphe in der Konstrukteurswertung. Zuletzt war der Silberpfeil schwarz lackiert. In dem hatte Hamilton in einem dramatischen Finale im vergangenen Jahr seinen achten Fahrertitel im Dezember 2021 verpasst.

Nun will er Weltmeister Max Verstappen im Red Bull angreifen. „Ich habe ihn noch nie entschlossener gesehen“, sagte Wolff. An Hamiltons Seite wird Landsmann George Russell fahren, der von Williams als Nachfolger für Valtteri Bottas geholt wurde.