Enttäuschung auf der Gran Risa: Ski-Herren ohne Punkte

Alta Badia - Die deutschen Ski-Herren haben im dritten Riesenslalom-Weltcup des Olympia-Winters eine enttäuschende Nullnummer kassiert.

Ohne den verletzten Stefan Luitz verpasste das DSV-Trio auf der Gran Risa in Alta Badia die Qualifikation für den zweiten Durchgang. Alexander Schmid, der vergangene Woche in Val d'Isere noch Sechster geworden war, landete nach einem Fahrfehler im ersten Lauf nur auf Platz 42 und hatte 3,17 Sekunden Rückstand auf den Führenden Mathieu Faivre aus Frankreich.

Julian Rauchfuss und Fabian Gratz kamen ebenfalls nicht in die Top 30, die im entscheidenden zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr (ZDF und Eurosport) um den Sieg fahren. Am Montag steht ein zweiter Riesentorlauf in Alta Badia an.