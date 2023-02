Phoenix - Die NFL hat einen Bericht dementiert, demzufolge bereits über die beiden Hauptrundenspiele in Deutschland in der kommenden Saison entschieden worden ist.

„Wir können weder die Orte noch die Daten noch die Spielpaarung bestätigen. Warum nicht? Weil wir es wirklich einfach noch nicht wissen“, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth am Donnerstag in Phoenix in einer Runde mit deutschen Journalisten.

Die „Bild“ hatte tags zuvor berichtet, dass beide Partien in der kommenden Saison in Frankfurt/Main stattfänden und auch die Paarungen bereits feststünden. Öffentlich bekanntgegeben wurden von der NFL bislang nur die Kansas City Chiefs und die New England Patriots als Heimteams für die beiden Begegnungen. Denkbar ist auch erneut eine Partie in München. Dort hatte die NFL im vergangenen November das erste Hauptrundenspiel in Deutschland ausgetragen und sich danach sehr zufrieden mit der Stimmung und dem großen Interesse gezeigt.