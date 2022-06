England und Schottland bei Team-WM souverän im Achtelfinale

Frankfurt/Main - Die an Position eins gesetzten Engländer und Titelverteidiger Schottland haben ihre Pflichtaufgaben zum Start der Darts-Team-WM souverän gelöst.

Das englische Duo Michael Smith und James Wade besiegte in Frankfurt am Main Tschechien im Doppel mit 5:1 und zog so ins Achtelfinale ein. Die Schotten Peter Wright und John Henderson bezwangen direkt im Anschluss Hongkong mit 5:1 und machten den ersten Schritt auf dem Weg zur erhofften Titelverteidigung.

Vor rund 2000 Zuschauern ging damit die Serie der Favoriten weiter. Schon am Donnerstag hatten sich alle Titelanwärter inklusive Deutschland (Gabriel Clemens, Martin Schindler) durchgesetzt. Am Samstag (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/DAZN) stehen in der Eissporthalle die Achtelfinals an. Deutschland trifft auf Dänemark. England (gegen Lettland) und Schottland (gegen Portugal) trennt noch jeweils ein Sieg vom britischen Duell, das es bereits im Viertelfinale geben würde.