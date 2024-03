Györ - Anna Janßen hat nach dem EM-Titel im Mixed-Team auch Gold im Luftgewehr-Einzel geholt. Die 22-Jährige aus Freising setzte sich im ungarischen Györ im Finale durch und holte für das deutsche Team auch einen olympischen Quotenplatz für Paris 2024. Nach dem zwölften Schuss übernahm sie die Führung und bezwang dann die Polin Julia Piotrowska. Dritte wurde die Schweizerin Audrey Gogniat.

„Während des Finals habe ich schon realisiert, dass ich den Quotenplatz gewonnen habe, danach war ich auch etwas entspannter“, sagte Janßen. „Im Finale habe ich mir Selbstbewusstsein zugesprochen und wusste, dass ich es kann. Mein Puls war definitiv nicht niedrig, aber irgendwie habe ich alle in die Mitte gekriegt“, berichtete sie weiter. „Das Handy ist schon explodiert, ich bin super dankbar für alle, die mich unterstützt haben.“

Der Start bei den Olympischen Spielen ist Janßen damit jedoch noch nicht sicher. Dieser wird nach sportartspezifischen Nominierungskriterien vergeben. Sie sehen vor, dass die Ergebnisse von vier Turnieren - den Weltcups in Kairo, in Baku und in München sowie der EM in Györ - mit einer unterschiedlichen Gewichtung in ein Ranking einfließen. Die am Ende beste Schützin dieses Prozesses erhält den Startplatz für Paris.