Eiskunstläufer Seegert hofft auf Paarlauf

Peking - Der deutsche Eiskunstläufer Nolan Seegert hat nach seinem positiven Corona-Test die Hoffnung auf einen Einsatz im Paarlauf bekräftigt.

„Ich wünsche unserer Mannschaft für den anstehenden Team-Wettbewerb nur das Beste“, schrieb der 29 Jahre alte Berliner in den sozialen Netzwerken. Er werde alles dafür tun, mit seiner sportlichen Partnerin Minerva Hase wie geplant am 18. und 19. Februar im Paarlauf-Wettbewerb antreten zu können. Den Start im Teamwettbewerb vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Peking verpassten Hase/Seegert.

Auch die 22 Jahre alte Berlinerin schrieb, es bleibe ihr Ziel, Deutschland bei Olympia zu vertreten. Seegert war als erster deutscher Athlet in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in einem Isolations-Hotel. Nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach der Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig. Sollte Seegert diese Voraussetzungen erfüllen, könnte er im Paarlaufen antreten.