Die Europameister Minerva Hase und Nikita Wolodin stehen an der Spitze des deutschen Teams für die Eiskunstlauf-WM in Boston. In einer Disziplin ist Deutschland erstmals seit 2003 nicht vertreten.

München - Mit Minerva Hase und Nikita Wolodin als große Goldhoffnung, aber ohne eine einzige Starterin in der Frauenkonkurrenz reist die Deutsche Eislauf-Union (DEU) zur Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft Ende März nach Boston in die USA.

Wie die DEU mitteilte, konnte keine Läuferin die Startvoraussetzungen des Weltverbands Isu erfüllen. Damit findet erstmals seit 2003 wieder eine WM ohne deutsche Teilnehmerin in der Einzel-Konkurrenz statt.

Gut aufgestellt ist der Verband hingegen im Paarlauf. Neben den Europameistern Hase/Wolodin sind Annika Hocke und Robert Kunkel am Start, die im vergangenen Jahr den fünften Platz bei der WM belegt hatten.

Bei der WM geht es um die Quali für Olympia

Im Eistanz nehmen die viermaligen deutschen Meister Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan teil. Bei den Männern wurde Nikita Starostin nominiert.

Bei der WM in Boston geht es nicht nur um Medaillen, sondern auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026. In den Einzel-Konkurrenzen werden in Boston jeweils 24 Quotenplätze vergeben, im Eistanz 19 und im Paarlauf 16. Um die verbleibenden Olympia-Startplätze geht es zu Beginn der kommenden Saison bei einem Qualifikationswettbewerb in Peking.