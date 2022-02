Eishockey-Team komplett: Auch Holzer im Training

Peking - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat nach seiner verspäteten Anreise nach Peking erstmals mit dem deutschen Olympia-Team trainiert.

Der 33 Jahre alte langjährige NHL-Profi der Adler Mannheim war erst am Samstag in China angekommen und absolvierte rechtzeitig vor der Einheit erfolgreich die notwendigen PCR-Tests. Holzer war in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert und hatte vor der Abreise des Teams am vergangenen Mittwoch noch nicht genügend negative Tests.

Dadurch stand das deutsche Eishockey-Team erstmals komplett mit allen 25 Spielern zusammen auf dem Eis. Zunächst hatten auch die ebenfalls vormals infizierten Marcel Brandt, Daniel Pietta und Stefan Loibl nicht trainieren können. Bei dem Trio waren nach der Ankunft am Donnerstag PCR-Tests zunächst positiv ausgefallen. Die Nachtests waren dann jedoch negativ, so dass das Trio bereits am Samstag ins Training eingestiegen war.

Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm startet am Donnerstag (14.10 Uhr) gegen Kanada ins Turnier. Zuvor soll am Montag noch ein Trainingsspiel gegen die Slowakei stattfinden.