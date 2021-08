Eishockey-Profi Schütz nimmt Auszeit: Sabbatjahr am Gardasee

Saló - Eishockey-Nationalspieler Felix Schütz hat eine ungewöhnliche Auszeit von seiner Karriere genommen und ist mit seiner Familie vorerst an den Gardasee gezogen.

„Ich will wieder Kraft schöpfen“, sagte der 33 Jahre alte Stürmer dem Fachblatt „Eishockey News“: „Jetzt bin ich nach Italien gegangen und werde da wahrscheinlich dieses Jahr bleiben.“

Demnach hat Schütz, der in der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga noch für die Adler Mannheim spielte, noch nicht entschieden, wie es künftig weitergehen soll. „Es kann sein, dass ich in einem Jahr offiziell sage, dass ich aufhöre und ein Abschiedsspiel in Erding austrage. Es kann aber auch sein, dass ich noch ein bis vier Jahre spiele, wenn dann in Bayern“, sagte der Olympiazweite von 2018, der in seiner Karriere bislang neben DEL-Stationen auch in Kanada, den USA, Russland und Schweden aktiv war.

Die Entscheidung, eine Auszeit zu nehmen, sei während der Schwangerschaft seiner Frau gefallen. Sein Sohn sei inzwischen bereits in Italien zur Welt gekommen. Schütz und seine Frau haben bereits zwei Töchter, die in den Kindergarten gehen. „Sie sprechen schon ein bisschen italienisch“, sagte Schütz. „Wir leben bei Saló mit Blick über den See. Das Wetter ist herrlich.“