Bremerhaven - Die deutschen Eishockey-Frauen haben den ersten Schritt in Richtung Olympia 2026 geschafft. Beim Qualifikationsturnier in Bremerhaven setzte sich das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod gegen Österreich mit 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) durch. Zum Auftakt hatte Ungarn die Slowakei mit 3:1 besiegt. Die Slowakinnen sind am Samstag (14.30 Uhr/Magentasport) nächster deutscher Gegner. Zum Schluss geht es am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) gegen Ungarn. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für die Winterspiele in Mailand.

Zu Beginn musste die Auswahl des deutschen Eishockey-Bundes allerdings warten, weil die Hallen-Uhr nicht funktionierte. Erst neun Minuten später gab es das Eröffnungs-Bully. Probleme hatte das deutsche Team im ersten Drittel auch mit Österreich. Luisa Welcke von der Boston University hatte mit einem Lattenschuss Pech, aber auch Österreich traf den Pfosten. „Es ist dennoch nur eine Frage der Zeit, wann wir treffen“, sagte Ronja Jenike, Leistungssportreferentin Frauen beim DEB, bei Magentasport.

Haider erlöst Deutschland

Die frühere Eishockey-Spielerin sollte Recht behalten. Celina Haider vom ERC Ingolstadt traf zum 1:0 (24. Minute). Im Tor überzeugte einmal mehr Sandra Abstreiter. Die Keeperin von den Montréal Victoire ist derzeit die einzige Deutsche in der nordamerikanischen Profiliga PWHL. Jenike bestätigte am Donnerstag, dass mit Laura Kluge von den Eisbären Berlin eine zweite Spielerin nach dem Turnier in Bremerhaven zu den Toronto Sceptres in die PWHL wechseln wird.

Die 28 Jahre alte Kluge zeigte ihre Klasse, als sie das 2:0 durch Emily Nix vorbereitete (36.). Nix, die bei SDE HF in Stockholm aktiv ist, umkurvte die gegnerische Abwehr und ließ auch Torhüterin Selma Luggin keine Abwehrchance.