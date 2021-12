Eisenbichler scheidet in Klingenthal vorzeitig aus

Klingenthal (dpa) - - Der deutsche Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler ist beim Heimspiel in Klingenthal überraschend im ersten Durchgang ausgeschieden.

Bei schlechter Sicht und starkem Schneefall kam der 30 Jahre alte Baye nicht über 115 Meter hinaus. Das reichte lediglich für den 40. Platz. Eisenbichler, der in diesem Jahr die WM-Titel in der Mannschaft und im Mixed geholt hatte, war zuvor in diesem Winter Deutschlands zweitbester Springer hinter dem Gesamtführenden Karl Geiger. Am Samstag hatte er punktgleich mit Geiger noch Rang vier belegt. Es war das vorletzte Weltcup-Wochenende vor der prestigeträchtigen Vierschanzentournee.