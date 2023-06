League of Legends

Eintracht Spandau steht nach dem Derby-Sieg gegen BIG an der Tabellenspitze der LoL Prime League. (Archivbild)

Berlin - Eintracht Spandau hat das Berlin-Derby gegen BIG in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League für sich entschieden.

„Es war ein supergutes Spiel von uns“, sagte Eintrachts Toplaner Mahdi „Pride“ Nasserzadeh im Interview nach dem Spiel. „Bisher war das jetzt nicht die beste Saison für mich, obwohl wir nur ein Spiel verloren haben. Aber ich bin super happy, dass ich heute nochmal eine gute Performance zeigen konnte.“

Das Derby zwischen Spandau und BIG war diesmal gleichzeitig ein Duell um die alleinige Tabellenführung. Nach einem starken Start von Spandau musste BIG auf einen Fehler des Kontrahenten hoffen. Die Eintracht spielte den Vorsprung allerdings kontrolliert zu Ende und entschieden nicht nur das Derby, sondern auch das dritte Spiel in Folge für sich. Damit steht Spandau nun auch allein an der Tabellenspitze.

Die Verfolger bleiben dran: Neben BIG sind auch Titelverteidiger Unicorns of Love: Sexy Edition und SK Gaming Prime in Lauerstellung zum ersten Tabellenplatz. NNO Prime bildet indes in einer bis dato sieglosen Saison weiterhin das Tabellenschlusslicht.