Es läuft zumindest besser als am Freitag. Max Verstappen dreht einige Runden und landet auf Platz vier. Deutlich schneller sind allerdings beide McLaren-Piloten - also auch sein WM-Verfolger.

Mexiko-Stadt - Oscar Piastri hat vor der Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko-Stadt die schnellste Runde gedreht. Im dritten Freien Training auf dem Kurs in rund 2200 Metern über dem Meeresspiegel verwies der Australier im McLaren seinen Formel-1-Teamkollegen Lando Norris auf den zweiten Platz. Der Brite, der im WM-Klassement 57 Punkte Rückstand auf Titelträger Max Verstappen hat, war aber nur 59 Tausendstelsekunden langsamer.

Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari, danach folgte Verstappen. Der dreimalige Weltmeister hatte am Vortag mit großen Problemen zu kämpfen, für das Abschlusstraining und die Qualifikation heute (23.00 Uhr MESZ/Sky) wurde ein anderer Motor in seinen Red Bull eingebaut. Da es einer aus dem erlaubten Pool war, bekam er keine Strafe. Bei seiner schnellsten Runde in der dritten Übungssession fehlte Verstappen über eine halbe Sekunde auf Piastri. Nico Hülkenberg belegte im Haas den 16. Platz.