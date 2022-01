Einreise von Tennisstar Djokovic nach Australien abgelehnt

Melbourne - Die australische Regierung hat Tennisstar Novak Djokovic das Visum gestrichen. Dies berichtet die australische Nachrichtenagentur AAP.

Die Einreise des 34 Jahre alten Serben nach Australien ist damit abgelehnt. Der Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste wurde mitgeteilt, dass er Australien nun am Donnerstag verlassen muss.

Die Entscheidung fiel nur wenige Tage vor Beginn der Australian Open in Melbourne. Djokovic war nach seiner Ankunft in Australien am Mittwoch mehrere Stunden auf einem Flughafen in Melbourne festgehalten worden, nachdem die australischen Grenzschutzbehörden Bedenken hinsichtlich seines Einreisevisums geäußert hatten.



Djokovic hatte mitgeteilt, eine Ausnahmegenehmigung für die Covid-19-Impfung zu besitzen, die es ihm ermöglicht, an der Veranstaltung teilzunehmen.