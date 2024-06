Saint-Tropez - Die deutschen Springreiter haben die Topplatzierungen beim Großen Preis im südfranzösischen Saint-Tropez verpasst. Bei der zur Global Champions Tour gehörenden Veranstaltung ging der Sieg an Max Kühner. Der für Österreich startende Starnberger setzte sich im Sattel von Up Too Jacco Blue im Stechen mit der schnellsten Zeit vor dem Franzosen Simon Delestre mit Jolly Jumper und dem Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Rokfeller durch.

Beste Deutsche war Katrin Eckermann auf Platz fünf. Die Sassenbergerin verpasste das Stechen nur knapp. Mit Cala Mandia blieb sie auf dem 460 Meter langen Parcours 19 Zehntelsekunden über dem erlaubten Limit und kassierte einen Zeitfehler.

Christian Ahlmann (Marl) belegte mit Mandato Platz zwölf. Der Riesenbecker Christian Kukuk, der zuvor den Großen Preis von Madrid gewonnen hatte, beendete den ersten Umlauf mit Mumbai auf Rang 17. Marcus Ehning (Borken) und Priam du Roset mussten sich mit Platz 25 begnügen.

Die mit 36 Millionen Euro dotierte Global Champions Tour bleibt für zwei weitere Turniere in Frankreich. Am kommenden Wochenende wird in Cannes geritten, vom 21. bis 23. Juni steht dann Paris auf dem Programm. Im Juli gastiert die am höchsten dotierte Serie des Reitsports im westfälischen Riesenbeck auf der Anlage von Ludger Beerbaum.