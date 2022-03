Durant überragt mit 53 Punkten im New-York-Duell

New York - Mit seinem Saisonbestwert von 53 Punkten hat Kevin Durant die Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zu einem Heimsieg gegen die New York Knicks geführt.

Mit nur einem Punkt weniger als bei seiner Karrierebestleistung überragte Durant beim 110:107 und brachte den Nets mit einem Dreier den entscheidenden Vorsprung, den das Team in der letzten Minute nicht mehr aus der Hand gab.

Von den drei Stars im Nets-Team war Durant der einzige, der im Duell der New Yorker Mannschaften zum Einsatz kam. Neuzugang Ben Simmons ist noch nicht fit, Kyrie Irving darf wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus in New York nicht spielen.

Weil die Impfpflicht für Zuschauer im Gegensatz zu Menschen, die ihrer Arbeit nachgehen, aber inzwischen aufgehoben ist, konnte Irving sich zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel von der Tribüne aus anschauen und sah von dort die herausragende Leistung Durants. Der 33-Jährige kam zudem auf sechs Rebounds und neun Vorlagen. Bester Werfer bei den Knicks war Julius Randle mit 26 Punkten. Für die Knicks schwinden die Chancen auf eine Teilnahme an der Qualifikation für die Playoffs, die Nets können dagegen weiter auf Playoff-Spiele ohne weiteren Umweg hoffen.