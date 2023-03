Östersund - Drei Wochen nach dem emotionalen WM-Silber von Oberhof haben die deutschen Biathletinnen den ersten Staffelsieg seit über zwei Jahren verpasst, mit Platz drei aber den vierten Podestplatz im fünften Weltcup-Teamwettbewerb geholt.

Weil Schlussläuferin Denise Herrmann-Wick insgesamt fünf Nachlader brauchte, sicherte sich im schwedischen Östersund Norwegen den Erfolg vor Frankreich. Janina Hettich-Walz, Hanna Kebinger, Vanessa Voigt und Herrmann-Wick hatten nach insgesamt sieben Extrapatronen 27,2 Sekunden Rückstand. „Das war ein schlechtes Rennen“, sagte Herrmann-Wick enttäuscht im ZDF.

Wäre das DSV-Quartett vor Frankreich geblieben, hatte es die Kristallkugel für die Staffel-Gesamtwertung gewonnen. „Das ging uns die ganze Zeit durch den Kopf, ein Sieg war unser Ziel heute, das war drin. Aber ich konnte es nicht über die Ziellinie bringen“, sagte Herrmann-Wick. Am Ende wurde Deutschland mit einem Punkt Rückstand auf Schweden Vierter in der Wertung.

Nach zwei Nachladern im stehenden Anschlag schickte Hettich-Walz mit 13,1 Sekunden Rückstand Kebinger als Sechste ins Rennen. Und Kebinger nutzte die Patzer der Konkurrenz und zog mit fehlerfreiem Schießen an die Spitze. 0,4 Sekunden vor Italien ging Voigt in ihren Abschnitt.

Schnell bildete sich ein Quartett mit Deutschland, Italien, Frankreich und Norwegen. Daraus wurde dann ein Duo, weil Voigt und die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold auch im zweiten Schießen ohne Nachlader blieben. So gingen Sprint-Weltmeisterin Herrmann-Wick und Marte Olsbu Röiseland zusammen auf die Strecke. Weil Herrmann-Wick aber am Schießstand diesmal nicht zurechtkam, reichte es nicht zum Sieg.

Auch Männer-Staffel auf Rang drei

Nach dem medaillenlosen WM-Staffelrennen sind auch die deutschen Männer als Dritte auf das Podest gelaufen. Nach einem zwischenzeitlich großen Rückstand nutzte Schlussläufer Benedikt Doll die Patzer der Konkurrenz und sorgte mit einem entscheidenden Antritt gegen den Schweden Pepe Femling für das Erfolgserlebnis.

Nach einer Strafrunde von Johannes Kühn und insgesamt zehn Nachladern hatten Roman Rees, Kühn, Philipp Nawrath und Östersund-Einzelsieger Doll nach 4x7,5 Kilometern 37,4 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Norweger. Rang zwei ging an Frankreich.

Auch ohne ihre drei Topleute Johannes Thingnes Bö, Tarjei Bö und Sturla Holm Laegreid sicherten sich die Norweger den fünften Sieg im fünften Weltcup-Rennen und überlegen den Erfolg in der Gesamtwertung.

Die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner schafften es in allen fünf Staffelrennen unter die Top drei, bei der WM hatte das mit Rang fünf nicht geklappt. In der Weltcup-Gesamtwertung reichte es zu Platz zwei. Den bislang letzten deutschen Staffelsieg gab es am 5. März 2021 in Nove Mesto.