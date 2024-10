Edmonton - Die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl haben auch das dritte NHL-Spiel der neuen Saison verloren. Gegen die Calgary Flames ging der Titelkandidat zwar erstmals in Führung, unterlag den Flames aber dennoch 1:4 und wartet weiter auf den ersten Punkt.

Jeff Skinner erzielte bereits in der 2. Minute das 1:0 und ließ die Fans in Edmonton jubeln - danach aber ging der frustrierende Start in die Spielzeit weiter. In drei Partien haben die Oilers nun bereits 15 Gegentore kassiert und trotz der Offensive um Draisaitl und Connor McDavid erst drei eigene Treffer erzielt. Für die Flames war es der dritte Sieg im dritten Spiel.

Die Oilers waren auch in der vergangenen Saison miserabel gestartet. Von den ersten zwölf Spielen verloren sie zehn - am Ende kam die Mannschaft um Draisaitl und McDavid aber dennoch in die Playoffs und bis in die Final-Serie um die Meisterschaft.

Auch Grubauer verliert mit Seattle

Auch Philipp Grubauer ging mit einer Niederlage vom Eis. Mit den Seattle Kraken unterlag er den starken Dallas Stars 0:2. Die Texaner haben bislang alle Partien dieser Saison gewonnen.