Es war eines der besten Dressurpferde der Welt. Nun ist Valegro, das Pferd der dreimaligen Olympiasiegerin Charlotte Dujardin, gestorben. Bei Olympia 2016 schlug das Erfolgs-Duo eine deutsche Legende.

Berlin - Die Reitsportwelt trauert um das Ausnahmepferd Valegro. Das Erfolgspferd der britischen Dressurreiterin Charlotte Dujardin ist im Alter von 23 Jahren gestorben, wie die 40-Jährige via Instagram mitteilte. „Ich wusste natürlich, dass dieser Tag kommen wird, aber ich glaube nicht, dass ich jemals dafür bereit sein könnte“, schrieb die dreimalige Olympiasiegerin Dujardin. „Ich habe niemals auf einem Pferd wie dir gesessen.“

Die Britin gewann mit Valegro unter anderem dreimal Gold bei Olympischen Spielen und verwies dabei 2016 in Rio de Janeiro im Einzel die deutsche Dressur-Legende Isabell Werth auf den zweiten Platz. „Du warst meine Konstante, mein Fels“, schrieb Dujardin. Tausende Menschen gaben innerhalb weniger Stunden unter dem Beitrag bei Instagram und Facebook Beileidsbekundungen ab.

Die Olympischen Spiele in Paris hatte Dujardin im vergangenen Jahr verpasst, weil ein Video aufgetaucht war, das zeigt, wie sie während eines Trainings mit der Peitsche mehrmals nach einem Pferd schlägt. Die Britin wurde dafür insgesamt für ein Jahr gesperrt.